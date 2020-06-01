شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: الزبيدي يدق ساعة الصفر بسلاح اماراتي فتاك وطارق عفاش يحرك 7 الوية لسحق قوات الشرعية، الحوثيين يباغتون الجميع ويطلقون هذا التحذير الخطير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: الزبيدي يدق ساعة الصفر بسلاح اماراتي فتاك وطارق عفاش يحرك 7 الوية لسحق قوات الشرعية، الحوثيين يباغتون الجميع ويطلقون هذا التحذير الخطير

2020/06/01 الساعة 09:27 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: الزبيدي يدق ساعة الصفر بسلاح اماراتي فتاك وطارق عفاش يحرك 7 الوية لسحق قوات الشرعية، الحوثيين يباغتون الجميع ويطلقون هذا التحذير الخطير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.