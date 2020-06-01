شكرا لمتابعة خبر عن نجل علي سالم البيض : المجلس الانتقالي يواجه تركة ثقيلة وعليه أن يكون قريبا من معاناة الناس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد نجل الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض، ان المجلس الانتقالي يواجه تركة ثقيلة وليس امامه من خيار الا بمواجهتها بشجاعة ومعالجتها بتفكير سليم ، داعيا اياه إلى ان يكون قريبا من معاناة الناس واكثر إسهامًا ومسؤولية.

وقال هاني البيض في تغريدة له على “تويتر” : “كم كنا نتمنى ان يرسم الجنوبيين مشهدا وطنيا استثنائيًا في مرحلتهم هذه وان تكون افضل واحسن حال واكثر ايجابية”

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة)

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

Advertisements

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

واضاف: على المجلس الانتقالي ان يكون قريبا من معاناة الناس واكثر إسهامًا ومسؤولية بتحمل تبعات هذه الظروف المعقدة.

لافتا الى انها تركة ثقيلة ولا خيار له الا بمواجهتها بشجاعة ومعالجتها بتفكير سليم.

وفي تغريدة اخرى دعا البيض التحالف العربي لأن يولي اهتمام اكبر لمعاناة الناس في الجنوب وقال : “نآمل من التحالف العربي يولي اهتمام اكبر لمعاناة الناس في الجنوب”.

واضاف : “تعددت متاعبهم وتضاعفت المعاناة بفعل انعدام الكهربا في صيف حار وأوبئة قاتلة”.

وتابع قائلا : “نرجوا ان يعزز التحالف نفوذه في الجانب الخدماتي والكهربا تحديدا”.

واشار الى ملف الخدمات قدم في الرياض من قبل قيادة الانتقالي ويُنتظر تعاونهم المعهود.