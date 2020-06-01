شكرا لمتابعة خبر عن صحيفة أمريكية : منذ انهيار اتفاق الرياض .. هناك خياران أمام المجلس الانتقالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي إلى الرياض في 19 مايو / أيار لمعالجة آخر مأزق واضح مع حكومة الرئيس المنفي عبد ربه منصور هادي.

وقال المجلس الانتقالي الجنوبي في البداية إن الرحلة كان من المقرر أن تستمر ثلاثة أيام. في 26 مايو، قال مسؤول في المجلس الانتقالي للمونيتور إن المحادثات وصلت إلى يومها الثامن.

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وهذه الزيارة هي الأولى للمجلس الانتقالي الجنوبي منذ انهيار اتفاق الرياض العام الماضي، حيث ألقى كل طرف باللوم على الآخر. في وقت سابق من هذا الشهر، شنّت القوات الحكومية هجمات ضد مواقع المجلس الانتقالي الجنوبي خارج زنجبار في محافظة أبين، على بعد 60 كيلومترا فقط من العاصمة الفعلية عدن.

جاء القتال بعد أن أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الاستقلال الإداري في جنوب اليمن في أبريل / نيسان، على الأرجح فهمًا للشرعية المحلية بدلاً من السكتة الدماغية للانفصال الحقيقي. لكن هذه الخطوة لم تؤدّ إلاّ إلى تجديد الصراع بين الحلفاء المزعومين، مما أدى إلى تشتيت الانتباه عن قتالهم المشترك ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، في الشمال.

في الوقت الذي تتطلع فيه السعودية التي أنهكتها الحرب إلى خروج حذر من الحرب، ومن المرجح أن تظل الإمارات العربية المتحدة تحترم قيادة التحالف في الرياض، يتساءل المراقبون عن كيفية تمكن السعوديين من إصلاح التحالف المنكسر مرة أخرى.

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لقد خاض الشركاء المفترضون عدة مرات خلال الحرب الأهلية الحالية، التي دخلت الآن عامها السادس وأطلق عليها الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

خياران أمام الانتقالي

يؤكد القتال الأخير أنّ المظالم العميقة للمجلس الانتقالي الجنوبي لن يتم معالجتها على المدى القريب من خلال حل سريع آخر في الرياض. قالت هانا بورتر، محللة يمنية لدى دي تي جلوبال، وهي شركة تنمية دولية مقرها في واشنطن: "منذ اللحظة التي تم فيها توقيع اتفاقية الرياض، كان من الواضح أن تنفيذه سيكون مشكلة".

وقالت بورتر للمونيتور إن ذلك سمح لكل طرف بالابتعاد عن الاتفاقية بفكرتين مختلفتين للغاية عن كيفية شكل التنفيذ. كما نصت الاتفاقية على تنفيذ الترتيبات الأمنية في إطار زمني قصير ومستحيل، ولم تحدد في التسلسل المطلوب تنفيذ بعض الالتزامات.

واتفق الجانبان اسمياً في نوفمبر / تشرين الثاني على أنه يجب على المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن أسلحته الثقيلة والاندماج في قوات الحكومة اليمنية. لكن المجلس رفض تسليم أسلحته حتى يصل إلى تسوية سياسية لإدراجه في الحكومة. تصرّ الحكومة على أن يتخلى المجلس عن أسلحته أولاً. على الرغم من أن اتفاق نوفمبر أكد على مكانة المجلس الانتقالي الجنوبي على الطاولة في محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في المستقبل، إلا أن رفض الحوثي الواضح لوقف إطلاق النار في شهر أبريل / نيسان لم يجعل الحرب الأوسع تقترب من خط النهاية.

يقول الخبراء إن الوضع ترك للمجلس الانتقالي خيارين إذا أراد تأمين مستقبله في اليمن: يمكنه السيطرة على جنوب البلاد - وهو ما فشل به حتى الآن - أو الاستمرار في التنافس على مقعد في محادثات سلام الأمم المتحدة، من خلال اتفاق سياسي مع هادي.

وقالت إيلانا ديلوزيير، زميلة بحثية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: "إن المجلس الانتقالي لن يتخلى عن اتفاق الرياض، لأنه سيفقد فرصته في المشاركة في محادثات السلام".

قال ديلوزيير للمونيتور عبر الهاتف "لهذا السبب من المحتمل ألا يتخلوا عن أسلحتهم ما لم يتم تنفيذ صفقة لإشراكهم في الحكومة بأمانة مع هادي". على الرغم من أن السعوديين يمكنهم إحضار الرئيس اليمني إلى الطاولة، إلا أنه لا يوجد ما يشير إلى أنهم يمكن أن يجبروه على تقديم تنازلات، كما قالت.

علناً على الأقل، لا يزال هادي يتحدّى. استهدف الهجوم الأخير في أبين مباشرة النفوذ المحدود للمجلس الانتقالي الجنوبي في الجنوب. ومع دور غير واضح في مستقبل اليمن، يقول المراقبون إن نوايا هادي ليست سهلة التمييز دائمًا.

يبدو أن ولي العهد محمد بن سلمان لديه عدد قليل من الخيارات الأخرى. لا يمكن للمملكة العربية السعودية ببساطة الخروج من الحرب من جانب واحد دون المخاطرة بمزيد من التوسع الحوثي، مما قد يترك المتمردين الشيعة الزيديين المرتبطين بإيران يسيطرون على دولة مسلحة بالصواريخ البالستية على الحدود الجنوبية السعودية.

جذور عميقة

علاوة على ذلك، إذا تم استبعاد المجلس الانتقالي الجنوبي من المحادثات المستقبلية التي تقودها الأمم المتحدة بين حكومة هادي والحوثيين، فقد تكون بمثابة إفساد للتسوية السلمية، على حد قول ديلوزيير.

بغض النظر عن الكيفية التي ستسفر عنها الاجتماعات الحالية في الرياض، فإن بعض شكاوي المجلس الانتقالي ضد حكومة هادي ستدوم بالتأكيد.

ما يوصف غالبًا بـ "حرب داخل حرب اليمن" لها جذور عميقة في الحرب الأهلية في جنوب اليمن عام 1986. ..عندما قاد الرئيس الجنوبي - وزير الدفاع في شمال اليمن آنذاك - المجهود الحربي ضد الجنوب المستقل عام 1994. المجلس الانتقالي يتهم الحكومة بالإهمال والفساد وسوء الإدارة حتى يومنا هذا.

قال بورتر: "من ناحية، لديك مجموعة من المظالم المشروعة تمامًا من جانب الجنوبيين الذين يريدون استعادة بلادهم المستقلة". ومن ناحية أخرى، لا توجد خطة واقعية ليصبح جنوب اليمن أو الجنوب العربي وطنهم الخاص. سيحتاج اللاعبون الإقليميون والدوليون إلى قبول فكرة الانفصال، وأنا لا أرى ذلك يحدث".

قال جيرالد فايرستاين، السفير الأمريكي السابق في اليمن وزميله في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، إنه يعتقد أنه لا يمكن معالجة المظالم العميقة لجنوب اليمن بشكل كافٍ حتى تنتهي الحرب الأوسع مع الحوثيين.

قال فايرستاين للمونيتور عبر الهاتف: "إن أول أمر عملي هو استقرار الاقتصاد وإعادة الجميع إلى طاولة المفاوضات". "سيستغرق ذلك بعض الوقت. تحتاج إلى تسوية الحرب الكبرى أولاً ".وقال: "حتى يحدث ذلك، لن يكون هناك أي نوع من الاستقرار الاقتصادي أو إعادة الإعمار".

وخلص فايرستاين إلى أن "التاريخ اليمني مليء بالمفاوضات والاتفاقيات، ولم يتم تنفيذ أي منها على الإطلاق لأن الأطراف لم تكن تعتزم متابعة الالتزامات". "لهذا السبب، أنت تعيد اختراع العجلة باستمرار." جاريد سوبا: مراسل المونيتور في البنتاجون. وقد سبق له أن نشر تقارير في صحيفة الدفاع عن واشنطن والعراق وسوريا ومصر، وحرر في الأهرام أونلاين في القاهرة.