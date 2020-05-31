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دونالد ترامب يُعلن تصنيف حركة "آنتيفا" بالإرهابية بعد اندلاع المظاهرات

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تصنيف حركة آنتيفا اليسارية بالإرهابية، وذلك بعد اتهامها بالتسبب في العنف المندلع بشوارع أمريكا.

 

 

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وتشهد أمريكا موجة من الاحتجاجات وأعمال الشغب إثر مقتل رجلًا أسود البشرة من قبل شُرطي أبيض البشرة، وقد اتهم وزير العدل الأمريكي ويليام بار "متعصبين ومحرضين مندسين" بالوقوف وراء أعمل الشغب في مدينة مينيابوليس.

 

وحمّل بار، أنصار حركة "أنتيفا" (مناهضة الفاشية) اليسارية المسؤولية عن أعمال الشغب في مينيابوليس ومدن أخرى بالبلاد في الأيام الأخيرة، متعهدا بمحاكمة المتظاهرين المنظمين الذين شاركوا في الاضطرابات بجرائم اتحادية.

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