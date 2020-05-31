شكرا لقرائتكم خبر عن دونالد ترامب يُعلن تصنيف حركة "آنتيفا" بالإرهابية بعد اندلاع المظاهرات والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تصنيف حركة آنتيفا اليسارية بالإرهابية، وذلك بعد اتهامها بالتسبب في العنف المندلع بشوارع أمريكا.
وتشهد أمريكا موجة من الاحتجاجات وأعمال الشغب إثر مقتل رجلًا أسود البشرة من قبل شُرطي أبيض البشرة، وقد اتهم وزير العدل الأمريكي ويليام بار "متعصبين ومحرضين مندسين" بالوقوف وراء أعمل الشغب في مدينة مينيابوليس.
وحمّل بار، أنصار حركة "أنتيفا" (مناهضة الفاشية) اليسارية المسؤولية عن أعمال الشغب في مينيابوليس ومدن أخرى بالبلاد في الأيام الأخيرة، متعهدا بمحاكمة المتظاهرين المنظمين الذين شاركوا في الاضطرابات بجرائم اتحادية.
كانت هذه تفاصيل خبر دونالد ترامب يُعلن تصنيف حركة "آنتيفا" بالإرهابية بعد اندلاع المظاهرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.