شكرا لمتابعة خبر عن عاجل:ليس الجنرال الاحمر ولا البركاني ولا الزبيدي..الاطاحة بالرئيس هادي من منصبه ومنح كرسي الرئاسة لهذه الشخصية وبموافقة ومباركة سعودية..لن تصدق من هو البديل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:ليس الجنرال الاحمر ولا البركاني ولا الزبيدي..الاطاحة بالرئيس هادي من منصبه ومنح كرسي الرئاسة لهذه الشخصية وبموافقة ومباركة سعودية..لن تصدق من هو البديل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل:ليس الجنرال الاحمر ولا البركاني ولا الزبيدي..الاطاحة بالرئيس هادي من منصبه ومنح كرسي الرئاسة لهذه الشخصية وبموافقة ومباركة سعودية..لن تصدق من هو البديل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.