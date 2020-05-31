البحسني يعلن عن اعتماد 10 منح للدراسات العليا في مجال الأوبئة والحميات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020

الخليج 365 - المكـلا

أعلن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اعتماد 10 منح للدراسات العليا في مجال الأوبئة والحميات في أعلى وأرقى الجامعات بالعالم.



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وقال المحافظ إن السلطة المحلية بالمحافظة سعت لتوفير هذه المنح نظراً لحاجة المحافظة لهذه التخصّصات، وفي ظل ما أفرزته الأزمة الوبائية الحالية وانتشار فيروس "كورونا" وغيره من الحميات الأمر الذي يتطلب وجود كادر طبي مهني متخصص يسهم في المعالجة والتوعية وكيفية التعامل مع الأوبئة والحميات.

وأوضح المحافظ أن لجنة من الاستشاريين وذوي الاختصاص سيتم تشكيلها للنظر في مستحقي هذه المنح واختيار الأفضل والأكفأ لابتعاثه للخارج، وللعودة بعد تخرّجه لخدمة أهله ومجتمعه في حضرموت.

وأكد المحافظ أن إعلان السلطة المحلية بالمحافظة إطلاق إسم شهيد المحافظة والواجب الدكتور رياض حبور الجريري على مستشفى الحميّات ومركز معالجة "كورونا" بمنطقة فلك بالمكلا جاء عرفاناً بجهود الفقيد وتخليداً لإسمه، وأن اعتماد الـ 10 منح في مجال الأوبئة والحميّات يأتي تماشياً مع توجّهات وجهود الشهيد وهبةً لروحه الطاهرة