شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب رئيس الجمهورية يعزي في وفاة جميل العاقل السالمي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة في وفاة مدير عام مديرية زنجبار السابق الشيخ جميل العاقل السالمي الذي وافته المنية أثناء رحلة علاجية له بجمهورية مصر العربية.

Advertisements وأشاد نائب الرئيس بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية ومواقفه الرامية للأمن والاستقرار وخدمة المجتمع، وفقا لوكالة سبأ الشرعية. وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس الجمهورية يعزي في وفاة جميل العاقل السالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.