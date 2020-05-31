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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وهام :منظمة الصحة العالمية توجه نداء عاجل لليمنيين..لن تحتاج الى طبيب ولا حجر صحي اذا تناولت هذه الاطعمة اليمنية الطبيعية لحمايتك واسرتك من فيروس كورنا القاتل

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