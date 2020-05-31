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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى من المليشيا بقصف للتحالف في شدا بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020
الخليج 365 ـ صعدة
شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 31/أيار/2020، غارات جوية على مواقع حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية تعرضت لقصف جوي عنيف.
وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية.
وكثف التحالف غاراته على مواقع للحوثيين في أكثر من محافظة يمنية خلال الساعات الماضية.
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