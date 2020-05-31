قتلى وجرحى من المليشيا بقصف للتحالف في شدا بصعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020 الخليج 365 ـ صعدة شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 31/أيار/2020، غارات جوية على مواقع حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية تعرضت لقصف جوي عنيف. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية. وكثف التحالف غاراته على مواقع للحوثيين في أكثر من محافظة يمنية خلال الساعات الماضية.

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