شكرا لمتابعة خبر عن عاجل ..الاعلان رسميا قبل قليل عن وفاة الرئيس، والدكتور محمد الشعيببي ينعي وفاة الرئيس ويصفه بهذه الاوصاف ويبعث رسالة عزاء رسمية لكل افراد العائلة ( صورة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ..الاعلان رسميا قبل قليل عن وفاة الرئيس، والدكتور محمد الشعيببي ينعي وفاة الرئيس ويصفه بهذه الاوصاف ويبعث رسالة عزاء رسمية لكل افراد العائلة ( صورة )

2020/05/31 الساعة 10:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل ..الاعلان رسميا قبل قليل عن وفاة الرئيس، والدكتور محمد الشعيببي ينعي وفاة الرئيس ويصفه بهذه الاوصاف ويبعث رسالة عزاء رسمية لكل افراد العائلة ( صورة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.