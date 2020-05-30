الربيعة:الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني تشكل أولوية بالنسبة للسعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة " أن الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني تشكل أولوية بالنسبة للمملكة العربية السعودية ، وأن المملكة أكبر المانحين للخطط الإنسانية في اليمن".



Advertisements

واضاف في تصريح صحفي وفقا لوكالة الأنباء السعودية(واس) بمناسبة تنظيم المملكة بالشراكة مع الأمم المتحدة مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020 الثلاثاء المقبل "أن المملكة تعمل بجد للمساعدة في إيجاد الحل السياسي وفق المرجعيات الثلاث والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216".

وأعرب الدكتور الربيعة ،عن أمله في أن يحظى المؤتمر باهتمام من المجتمع الدولي والدول المانحة على مستوى العالم، بالرغم من الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا، وأن تنعكس أهداف المؤتمر على أرض الميدان في اليمن.. مؤكداً حرص المملكة على مصلحة الشعب اليمني و أمنه واستقراره..مشيداً بدعم المملكة للمبادرات الأممية للتوصل إلى حل دائم يقود إلى الاستقرار في اليمن وعودته إلى التنمية والبدء في رعاية شعبه.

كما جدد التاكيد ،حرص المملكة على يمن ينعم بالأمن والسلام والازدهار، ويكون داعماً لاستقرار المنطقة ضمن المنظومة العربية والخليجية..معبراً عن تمنياته بإحلال السلام في اليمن..منوهاً بعمق العلاقات والروابط التاريخية والدينية والاقتصادية والاجتماعية المشتركة بين المملكة واليمن.