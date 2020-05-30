وزير الإعلام يحمل المليشيا الحوثية مسؤولية سلامة الأسرى والمختطفين في معتقلاتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

دعا وزير الاعلام معمر الارياني الى تنفيذ فوري لاتفاق تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة الشرعية والمليشيا الحوثية في ظل تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ، وفقا لوكالة سبا الشرعية.



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وجدد وزير الاعلام في تصريح صحفي ،التاكيد على استعداد الحكومة التنفيذ الفوري لاتفاق السويد بشأن تبادل الأسرى والمختطفين على قاعدة (الكل مقابل الكل) حفاظا على ارواح اليمنيين وتقديرا للأوضاع الصحية والإنسانية التي تمر بها البلد وضعف الاجراءات الصحية والوقائية جراء الحرب التي فجرها الانقلاب الحوثي.

وحمل الارياني المليشيا الحوثية كامل المسئولية عن سلامة كافة المعتقلين والمختطفين من قيادات في الدولة وسياسيين واعلاميين وناشطين ومواطنين مختطفين في معتقلاتها غير القانونية، في ظل تفشي فيروس كورونا في العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرة الحوثي والانباء عن تسجيل إصابات في احد المعتقلات.

ودعا ‏الارياني الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث تحمل مسئولياتهم الإنسانية في هذا الظرف الصعب، والتحرك العاجل للضغط على المليشيا لتنفيذ الاتفاق وإطلاق كافة المعتقلين والمختطفين دون اجتزاء او استثناء او قيد او شرط.