أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت الموافق 30 مايو/أيار 2020 وهي كالتالي:

رئيس الوزراء يطمأن على سلامة ركاب وطاقم سفينة المنار https://www.elyamnelaraby.com/483038/ وزارة الصحة تتسلم 16 طنا من الأدوية والمحاليل لمواجهة فيروس كورونا https://www.elyamnelaraby.com/483040/ خارجية بلادنا تطالب بالضغط على الحوثيين لتنسيق الجهود لمواجهة كورونا https://www.elyamnelaraby.com/483042/ البحسني يرأس اجتماعاً للجنة الأمنية بالمحافظة بحضور قيادات الأجهزة والألوية والوحدات العسكرية.. صور https://www.elyamnelaraby.com/483045/ Advertisements قائد محور تعز في زيارة ميدانية لقوات الجيش الوطني بجبهات القتال https://www.elyamnelaraby.com/483049/ لجنة الطوارئ بتعز تقر منع دخول القات لمواجهة كورونا https://www.elyamnelaraby.com/483051/ رئيس الأركان: عدو اليمنيين الوحيد هو الحوثي https://www.elyamnelaraby.com/483052/ التحريض ضد المقاومة الجنوبية.. أعذار إخوانية لتبرير الهزائم في أبين https://www.elyamnelaraby.com/483053/ الجابري يوضح للرأي العام ما تم تداوله من إحتجاز قيادة المنطقة العسكرية الثانية لأحد الصحفيين https://www.elyamnelaraby.com/483065/ الخدمة المدنية :تمديد الاجازة الرسمية لعيد الفطر الى 11 يونيو بسبب كورونا https://www.elyamnelaraby.com/483067/

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