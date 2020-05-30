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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شرطة المهرة تحذر من التنقل بين المديريات أثناء العاصفة المدارية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020
الخليج 365 - المهرة
حذرت عمليات الأمن والشرطة بمحافظة المهرة، المواطنين من التنقل بين المديريات واتخاذ الحيطة والحذر وعدم عبور ممرات السيول والمناطق المنخفظة والابتعاد عن الشواطئ والأدوية.
وأشارت في برقية إلى عمليات خفر السواحل بنشطون بأنها تسلمت اتصال من العمليات المشتركة ومركز الأرصاد الوطني للطيران المدني بأن الأمر أصبح أكثر خطورة بشأن الحالة المدارية التي يتوقع أن تتأثر بها محافظة المهرة مصحوبة بأمطار غزيرة وفيضانات وهبوب رياح قوية خلال الساعات القادمة.
وأهابت بالجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتجنب البقاء في المناطق المنخفظة ومجاري السيول للحفاظ على سلامتهم
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