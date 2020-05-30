وزير صحة اليمني: معدلات التعافي من كورونا مرتفعة جداً والامم المتحدة لم تقم بواجبها

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

قال وزير الصحة العامة والسكان في حكومة الإنقاذ الدكتور طه المتوكل، اليوم السبت، إن معدلات التعافي من الإصابة بفيروس كورونا شمالي اليمن مرتفعة جداً بسبب “كبح جماح الإرهاب الإعلامي”.

واتهم الوزير المتوكل، الأمم المتحدة بالتخاذل في مواجهة الفيروس.. مؤكداً ان وزارته تقوم بواجبها في التعامل بمسؤولية مع المرضى من منطلق حقهم الإنساني في الرعاية وليس كأرقام في البورصة تتسابق وسائل الإعلام لتناولها.

وقال وزير الصحة في لقاء للكوادر الصحية عقد بصنعاء، أن “هناك إرهاب إعلامي حتى تحول المرض إلى وصمة وهذا الأمر وقفت وراءه سياسة إعلامية خبيثة تتجاهل الإنسان وتحوله إلى رقم للمزايدة”.

ومضى قائلاً “معدلات حالات الشفاء عالية جداً في اليمن وذلك يعود لكبح جماح الإرهاب الإعلامي الذي يتحمل مسئولية جزء كبير من أعداد الوفيات حول العالم”.

واعتبر أن “الإغلاق الكامل أثبت خطأه على مستوى العالم”، مشيراً إلى أن ” الدول بدأت الآن في التخفيف من إجراءات الإغلاق والعودة للحياة الطبيعية”.

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ومجدداً اتهمت وزارة الصحة، منظمة الصحة العالمية بتقديم فحوصات غير سليمة، وقال المتوكل إن “عدم كفاءة الفحوصات المقدمة لنا من الصحة العالمية والخلط بين كورونا والانفلونزا الموسمية يمنعان إعطاء رقم دقيق للإصابات”.

ودعا المتوكل “الكادر الطبي لأخذ أعلى الاحتياطات الوقائية خلال الثلاثة الأشهر المقبلة”، مضيفاً “على المستشفيات العامة والخاصة تخصيص أقسام للعزل واستقبال المرضى” مايشير إلى تفشي الوباء بصورة كبيرة في ظل التكتم على الأرقام الحقيقية.

وقال المتوكل إن مرضى من محافظة عدن “لجأوا إلى المستشفيات في صنعاء بقصد العلاج ويجري متابعة علاج كل اليمنيين بجهود ذاتية وسط تخاذل أممي”.

وكان الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور يوسف الحاضري، قال في زقت سابق إن تعامل المنظمات الأممية في اليمن لم يرتق إلى مستوى الأزمة التي يعانيها القطاع الصحي في البلاد.

وأضاف أن “المنظمات الأممية تعمل على توصيف الوضع الإنساني بالكارثي في اليمن لتجني الأموال، و لا تقوم بمسؤولياتها على أرض الواقع”.