شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تسريب صور عارية لفنانة مشهورة تبرعت بنصف ثروتها للاعمال الانسانية... كشفت عن صدرها وحاولت تغطية مابين فخذيها بيدها... شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول رواد وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا مخلة قديمة للفنانة العالمية الشهيرة أنجولينا جولي، ما تسبب في صدمة محبيها وخاصة في الوطن العربي، كونها أصبحت معروفة بالأعمال الخيرية.

وظهرت جولي في بعض هذه الصورة عارية الصدر تماماً محاولة إخفاء المناطق الحساسة من جسدها، وأشار الكثيرون إلى الغاية الواضحة من الصور التي تبدو فيها جولي بوضعيات مثيرة وجريئة.

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ومن ناحية أخرى، كانت تبرعت جولي بمبلغ قدره مليون دولار أميركي لمواجهة تأثير فيروس كورونا على الأطفال وأرسلت المبلغ لإحدى المؤسسات التي تهتم بمساعدة الأطفال وإطعامهم، حسب موقع الفن.

وأصدرت جولي بياناً فسرت فيه ما قامت به :”هناك أكثر من مليار طفل خارج المدرسة في كافة أنحاء العالم، بسبب إغلاقها نتيجة لانتشار فيروس كورونا، العديد من الأطفال يعتمدون على الرعاية والتغذية التي تقدم لهم خلال ساعات الدراسة، بما في ذلك ما يقرب من 22 مليون طفل في أميركا، نحاول الوصول إلى هؤلاء الأطفال”.