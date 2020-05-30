شكرا لمتابعة خبر عن عاجل:فضيحة مدوية للقنصل اليمني في جدة والسلطات السعودية تقبض على مسؤول رفيع في القنصلية بعد قيامه بعمل فاضح ومحرم شرعا..لن تصدق ماذا فعل هذا المسؤول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:فضيحة مدوية للقنصل اليمني في جدة والسلطات السعودية تقبض على مسؤول رفيع في القنصلية بعد قيامه بعمل فاضح ومحرم شرعا..لن تصدق ماذا فعل هذا المسؤول

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل:فضيحة مدوية للقنصل اليمني في جدة والسلطات السعودية تقبض على مسؤول رفيع في القنصلية بعد قيامه بعمل فاضح ومحرم شرعا..لن تصدق ماذا فعل هذا المسؤول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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