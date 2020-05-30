شكرا لمتابعة خبر عن بيان هام : الحوثي يفرض حظر التجوال على عدد من المناطق في صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية في العاصمة صنعاء سيطرة ان جماعة الحوثي ستفرض حظر تجول على عدد من أحياء العاصمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

واضافت المصادر ان الحوثيون قرروا فرض حظر التجول التجريبي لمدة 24 ساعة، في بعض الأحياء في مديرية معين بالعاصمة صنعاء، ابتداء من الساعة 8 مساءاً".

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وأشارت الى ان الاحياء التي سيتم حظرها في مديرية معين هي " شارع هايل (الرياض) ، وشارع الرباط وشارع الرقاص ".

وأعلنت جماعة الحوثي بصنعاء في شهر مايو عن 4 اصابات بفيروس كورونا منها حالتي وفاة و حالتي تم التعافي منها في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر طبية ومواطنون، بتفشي الوباء بشكل واسع في أرجاء العاصمة وعجز المستشفيات عن استقبال حالات الإصابة.