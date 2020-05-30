شكرا لمتابعة خبر عن وردنا للتو : إحباط محاولة لأغتيال محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احبطت السلطات الأمنية بمدينة المكلا محاولة اغتيال كان سيتعرض لها محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني.

وعلمت صحيفة عدن الغد ان السلطات احبطت محاولة الاغتيال قبل يومين والقت القبض على عدد من الاشخاص يعملون في اطار ديوان المحافظة شاركوا في التخطيط للعملية.

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وقال مصدر حكومي واخر امني للصحيفة ان التحقيق مع عدد من الموقوفين كشف اعترافات وصفها بالخطيرة.

واشار المصدر الى نتائج التحقيق في الواقعة مستمرة موضحا انه تم ابلاغ الرئاسة والجانب السعودي في التحالف العربي بهذا المخطط.

وقال المصدر ان كشفا رسميا سيصدر للراي العام بهذا الخصوص.