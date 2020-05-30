شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : قوة عسكرية ضخمة تصل عدن ورافعة علم هذه الدولة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر عسكري، ان تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى العاصمة المؤقتة عدن ، قادمة من مدينة المخا التابعة لمحافظة تعز، دعمًا لقوات ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

وبحسب المصدر فإن التعزيزات التي ترفع علم الإمارات وعلم التشطير ، تضم عربات مدرعة وأطقم "دوشكا" وصواريخ كاتيوشا، وراجمات صواريخ على ثلاث دفعات خلال الـ48 ساعة الماضية.

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وأوضح أن الدفعة الأخيرة من هذه التعزيزات وصلت إلى مقر ما تسمى "قوات الحزام الأمني" في منطقة بئر أحمد بمديرية البريقة مساء امس الجمعة، بعد وصول دفعتين مساء الخميس.

المصدر العسكري قال إن جزءا كبيرا من تلك التعزيزات تحركت من مدينة عدن إلى مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين وتمركزت في بلدة الشيخ سالم ومواقع أخرى في ضواحي زنجبار.

ومنذ اندلاع المعارك في الـ11 من مايو الجاري بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الانتقالي المتمردة المدعومة إماراتياً، في محيط بلدة الشيخ سالم شرقي مدينة زنجبار أرسلت ألوية العمالقة ومليشيات طارق عفاش المدعومتان من الإمارات، عدة دفعات إلى أبين دعمًا لمليشيات "الانتقالي"