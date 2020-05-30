شكرا لقرائتكم خبر عن توصية أميركية بسحب دواء للسكري بعد إكتشاف أنه يؤدي للإصابة بالسرطان" .. الإسم وتفاصيل اكثر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوصت إدارة الأغذية والدواء الأميركية، الخميس، 5 من شركات تصنيع الأدوية بسحب عقار يستخدم لعلاج مرض السكري بعد أن اكتشفت وجود مستويات عالية من شائبة يمكن أن تسبب السرطان في بعض إصدارات هذا الدواء.

علاج السكري

وقالت الإدارة إن دواء “ميتفورمين”، الذي يستخدم لعلاج السكري من النوع الثاني، احتوى على الشائبة المسرطنة المحتملة “إن- نيتروسوديميثلامين”، مشيرة إلى أن مستويات الشائبة “تجاوزت الحدود المقبولة في التركيبات الممتدة المفعول فقط منها”. وكان التلوث بشائبة “إن- نيتروسوديميثلامين” نفسها مسؤولا أيضا عن سحب دواء علاج حموضة المعدة “زانتاك”، الذي تبيعه شركة “سانوفي” وبعض النسخ المكافئة من هذا العلاج العام الماضي.

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عقار ميتفورمين

وحددت الإدارة الأميركية، التي قالت إنها ستنشر إشعارات السحب للشركات على موقعها الإلكتروني، بالاسم شركة “أبوتكس” الكندية كواحدة من الشركات التي تحتوي أقراص ميتفورمين التي تنتجها على مستويات عالية من شائبة “إن- نيتروسوديميثلامين”. غير أن إدارة الأغذية والدواء الأميركية، التي بدأت التحقق من عقار ميتفورمين في ديسمبر الماضي، لم تكشف بعد عن أسماء الشركات الأربع الأخرى. وعلى الرغم من هذه التوصية، طالبت الإدارة المرضى بالاستمرار في تناول أقراص ميتفورمين حتى بعد السحب، ريثما يمكنهم التشاور مع أخصائيي الرعاية الصحية الخاصين بهم بحيث يمكنهم وصف بديل لهذا العلاج.