شكرا لبحثكم عن خبر طرق طبيعية لقتل البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يشتكي العديد من الأشخاص من رائحة الفم الكريهة، والتي تسبب لهم الأحراج في كثيرٍ من الأحيان، وتسبب لهم القلق في حالاتٍ أخرى.

ومن الممكن أن تنتج هذه الرائحة بسبب عادات سيئة أو تنظيف الأسنان بشكل غير صحيح أو وقد يكون علامة على مشاكل صحية أو بسبب وجود البكتيريا؛ إذ إنَّ هناك بعضا من أنواع البكتيريا الضارة والتي عادةً ما تتواجد بالفم، وتتسبب بالعديد من الأمراض بالإضافة لرائحة الفم الكريهة، كالتسوس وأمراض اللثة.

وعند تراكم هذه البكتيريا بين الأسنان واللثة فإنها تنتج غازات ذات رائحة كريهة، وقد يكون هناك أسباب أخرى لهذه الرائحة مثل الحساسية أو السكري أو مرض الكبد أو الفشل الكلوي.

لذلك سنستعرض في السطور القادمة بعض الغسولات والأطعمة الطبيعية التي تساعد على إزالة رائحة الفم الكريهة.

القرفة والقرنفل

من المعروف أن للقرفة تأثيرا مضادا للميكروبات؛ إذ أثبتت فعاليتها ضد البكتيريا التي تسبب التهابات الفم، ويمكنكِ إضافة 10-15 قطرة من زيت القرفة أو من زيت القرنفل في كوب واحد من الماء، ومن ثم خلطها جيدًا واستخدام الخليط كغسولٍ للفم.

ويمكن القول إن هذا الغسول لن يساعدك على مكافحة رائحة الفم الكريهة فقط، بل سيساعدك أيضًا في مكافحة تسوس الأسنان.

Advertisements

الشاي الأخضر

وجدت الأبحاث أن الشاي الأخضر يقلل من الرائحة الفم الكريهة بشكل كبير، وذلك بسبب احتوائه على مضاد للبكتيريا.

كربونات الصوديوم

يمكن لكربونات الصوديوم أن تعيد توازن مستويات الحمض داخل الفم، وهذا يساعد على علاج ومنع رائحة الفم الكريهة، لذا قومي بإذابة نصف ملعقة صغيرة من كربونات الصوديوم في كوب من الماء ثم أغسلي فمك به.

البقدونس والنعناع

يعلم الجميع فوائد النعنع والبقدونس في تخفيف عسر الهضم وحرقة المعدة، كما يحارب النعناع البكتيريا الموجودة في الفم والتي تسبب رائحة الفم الكريهة، والبقدونس كذلك أيضا؛ إذ يحتويان على مادة الكلوروفيل التي تقضي على الرائحة الكريهة.

فقط قومي بمضغ أوراق النعنع أو البقدونس وهي ستعمل على قتل البكتيريا المسببة للرائحة الكريهة.