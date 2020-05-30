شكرا لبحثكم عن خبر فحص pcr يثير غضب المغتربين والعالقين اليمنيين في السعودية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - عبر عشرات المغتربين والعالقين اليمنيين في السعودية، اليوم الجمعة، عن غضبهم من توجيه الحكومة اليمنية المعترف بها، بإجراء فحص pcr للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد، على حسابهم الشخصي.

وقالوا في مناشدة تلقاها "المشهد اليمني "، أن تكلفة الفحص الطبي للشخص الواحد تكلفهم ما بين 1300 الى 1500 ريال سعودي، في حين أن السفارة اليمنية في الاردن تكفلت بتكاليف الفحص الطبي pcr لكافة العالقين.

ولفتوا إلى أن عاملين بمنفذ الوديعة أخذوا من ٦٠ شخصا من اليمنيين العالقين في شرورة ١٣٠٠ ريال سعودي عن الشخص الواحد، ثم قاموا بتدوين بياناتهم فقط و وعدوهم إلى يوم غدا بإجراء الفحص حتى يتمكنوا من الدخول من المنفذ.

وأشاروا إلى أن القنصلية اليمنية في جمهورية الهند، أعلنت تحمل الحكومة اليمنية المعترف بها لنفقات الفحوص لكافة المسافرين.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا، عن إجراء الفحص الطبي pcr لكافة اليمنيين العالقين في الخارج، على نفقتها؛ لكن نائب رئيس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل الدكتور سالم الخنبشي، أصدر توجيها لمدير ميناء الوديعة البري بالسماح بدخول العالقين عبر المنفذ الحدودي مع المملكة العربية السعودية؛ مشترطا حملهم لشهادات صحية لفحص pcr من مختبرات السعودية تثبت خلوهم من فيروس كورونا، ولا تزيد مدة الفحص عن 48 ساعة، على أن تكون تكاليف الفحص على حسابهم الشخصي.

وكانت وزارة الصحة السعودية، أتاحت الفحص المجاني لفيروس كورونا المستجد لكافة المواطنين والمقيمين على أراضيها من خلال تطبيق "صحتي" بهدف رصد الحالات مبكرا.

وثمن المغتربون اليمنيون في السعودية الخطوة الانسانية من الجهات الصحية في المملكة، في الوقت الذي عبر الكثير منهم عن استغرابهم من الخطوة التي اتخذتها السفارة بالتنسيق "التجاري" مع جهات أخرى في ظل تقديم الخدمة مجانا من السلطات الصحية في المملكة.