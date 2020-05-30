شكرا لبحثكم عن خبر مليون ريال عن كل مصاب بـ"كورونا" في مستشفى بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - خصصت إدارة المستشفى السعودي الألماني بصنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، الدور الثاني كاملا في المستشفى لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، مقابل مبالغ مالية باهظة.

وطبقاً لرسالة خطية حملت تواقيع عدد من أهالي المرضى، فقد تم تخصيص الطابق الثاني في مبنى المستشفى لاستقبال الحالات المصابة بوباء كورونا، مقابل مبلغ مليون ريال يمني عن كل حالة.

واشتكى أهالي المرضى، في الرسالة، من الإهمال الطبي الذي يعانيه النزلاء في المستشفى، بتصريح من المليشيا.

وتشهد العاصمة تفشي مخيف لفيروس كورونا في ظل استمرار المليشيا بالتكتم والتعتيم في الإعلان عن الإصابات الحقيقية.

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