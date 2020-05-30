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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..الرئيس هادي يدق ساعة الصفر ويرفض الحوار مع الزبيدي ويصعق الانتقالي بهذا الاجراء العسكري العاجل لحسم المعركة عسكريا واقتحام عدن والسيطرة بالقوة

2020/05/30 الساعة 02:02 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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