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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو.. تعيين اللواء شلال شائع في منصب أمني رفيع تزامنا مع قرب تشكيل حكومة الكفاءات

كشف القيادي في الحراك الجنوبي عن سلسلة تعيينات لمدراء أمن المحافظات الجنوبية بالتزامن مع تشكيل حكومة الكفاءات الجديدة حسب اتفاق الرياض بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجدنوبي الأسبوع القادم .

وأشار الحسني في منشور له عن تعيين اللواء شلال شائع مدير أمن عدن كمدير أمن لمحافظة حضرموت فيما يحل أبو مشعل الكازمي مديرا لأمن عدن بدلا عنه .

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ورد للتو.. تعيين اللواء شلال شائع في منصب أمني رفيع تزامنا مع قرب تشكيل حكومة الكفاءات

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