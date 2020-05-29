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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة.. مراقبون يكشفون تفاصيل الفاجعة التي ستعلنها الشرعية خلال الساعات القادمة (حصري)

أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور عصام شريم، أن فاجعة مخيفة أصابت الشرعية، سيتم الإفصاح عنها قريبًا.

وقال الدكتور شريم في تغريدة على حسابه في تويتر رصدها "يمن برس": "‏الله يستر يبدو أن هناك فاجعة خلال ساعات أو أيام قليلة ستعلنهاالشرعية إنا لله وإنا إليه راجعون".

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وأثارت هذه التغريدة الجدل لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين بدأوا يتوقعون الأسوأ عن ما تخبئه الساعات القادمة، في مايتعلق بأحداث جسام وشخصيات كبيرة في الحكومة الشرعية.

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مراقبون أكدوا أن شريم قد يقصد إعلان نبأ وفاة الرئيس هادي بعد تداول أخبار وفاته بشكل واسع.

فيما رجح آخرون أن لديه علم بما يتم حبكه في أروقة مفاوضات الرياض بين الشرعية والانتقالي، وأنه علم بما ستؤول إليه المفاوضات فأطلق تغريدة التحذير، وأن الفاجعة ربما ستكون بشرعنة احتلال الإمارات ومنح الجنوب استقلال عن الشمال.