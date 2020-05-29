شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل وإصابة عناصر حوثية بنيران القوات الحكومية شرق عاصمة الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 مايو 2020 الجوف - الخليج 365

Advertisements قتل وجرح عدد من مليشيا الحوثي، بنيران القوات الحكومية شرق الحزم عاصمة محافظة الجوف، شمال شرق اليمن. وقالت مصادر محلية، إن القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية أفشلت هجومًا شنته مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة الجدافر شرقي الحزم. وأفادت، بسقوط عدد من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة عناصر حوثية بنيران القوات الحكومية شرق عاصمة الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.