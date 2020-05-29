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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..تحذيرات من " كبسولات علاجية " يتهافت اليمنيين على شرائها من الصيدليات لتقوية المناعة ضد " كورونا" لكنها تدمر صحتهم ولا تحميهم من الفيروس ( صورة)

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