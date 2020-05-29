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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير..القنصلية اليمنية تصعق المغتربين اليمنيين وتفرض عليهم رسوم باهضة تقصم ظهورهم مقابل اجراء البسيط..والقنصل يسمح بنهب المغتربين ويرفض حمايتهم

2020/05/29 الساعة 07:15 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل وخطير..القنصلية اليمنية تصعق المغتربين اليمنيين وتفرض عليهم رسوم باهضة تقصم ظهورهم مقابل اجراء البسيط..والقنصل يسمح بنهب المغتربين ويرفض حمايتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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