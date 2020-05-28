إدارة فيسبوك تطلب من هيئة المرأة العربية توضيحات بشأن أنشطة توكل كرمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت هيئة المرأة العربية، ان شركة فيسبوك، طلبت من الهيئة، عدداً من التوضيحات حول أنشطة توكل كرمان التي يمكن أن تتعارض وتعيينها في عضوية مجلس حكماء الموقع، وذلك بعد تلقيها رسالة الأمين العام للهيئة بهذا الشأن .



وذكرت الهيئة في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، "بعد أن تسلّمت إدارة فيسبوك في مقرها في وادي السيليكون في ولاية كاليفورنيا الرسالة الرسمية الموجهة من الأمين العام لهيئة المرأة العربية إلى السيد مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لموقع فيسبوك تلقت إدارة هيئة المرأة العربية إتصالاً من إدارة فيسبوك تطلب به عدد من التوضيحات عن نشاطات توكل كرمان التي يمكن أن تتعارض وتعيينها في عضوية مجلس حكماء فيسبوك" .

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وقال المكتب الصحفي لهيئة المرأة العربية في تصريح صحفي اليوم أن الهيئة قدمت لإدارة فيسبوك ملفاً موثقاً يتضمّن جميع ممارسات توكل كرمان التي تتنافى والأسس المعتمدة في مضامين الموقع الإجتماعي الأكثر شهرة في العالم من مبدأ الشفافية ونشر قيم الحوار الحُر والتسامح والخصوصية والتعايش بينما كل ما تقوم به هذه المرأة من دعمها للعنف ونشر البغضاء والكراهية بين الشعوب وانتماءها إلى عضوية منظمة مصنفة إرهابية تسعى إلى تقويض استقرار المجتمعات العربية والسلم الأهلي.

والجدير بالذكر أن هيئة المرأة العربية تواصل حملتها الإعلامية وتكثف من اتصالاتها مع المنظمات الإقليمية والدولية وجميع الفاعلين في المشهد الإعلامي ومنظمات المجتمع المدني من أجل إسقاط عضوية توكل كرمان من مجلس حكماء فيسبوك واستبدالها بشخصية نسائية عربية مشهود لها بالعلم والإنجاز والكفاءة وخدمة الإنسانية.

وقد اختتم المكتب الإعلامي تصريحه بأن هذه الخطوة تأتي مترافقة مع سياق الحملة الدولية الموسعة التي تنظمها هيئة المرأة العربية منذ عام للمطالبة بتجريد توكل كرمان من جائزة نوبل للسلام