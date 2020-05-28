قبائل حضرموت تمهل هادي وحكومته 4 أيام

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – حضرموت

أمهلت قبائل حضرموت، اليوم الخميس، حكومة هادي، أربعة أيام للكشف عن منفذي عمليات اغتيال طالت عددا من أفرادها ، مهددة بالتصعيد ضد الحكومة.

يأتي ذلك عقب يومين على مقتل مدير أمن مديرية شبام بالمحافظة صالح علي جابر، و4 من مرافقيه في تفجير عبوة ناسفة.

وحملت قبائل “يافع” بوادي وصحراء حضرموت، في بيان، التحالف ومرتزقته بوادي وصحراء حضرموت مسؤولية ما حدث لأبناء القبائل.

ودعت القبائل أبناء القبائل العاملين لدى حكومة هادي إلى تعليق أعمالهم لمدة أسبوع، للضغط على التحالف من اجل الكشف عن الجناة.

وكان مدير أمن مديرية شبام وأربعة من مرافقيه قتلوا يوم الثلاثاء إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت طقما عسكرياً في خط سيره على الطريق العام قرب المديرية