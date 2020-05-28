شكرا لمتابعة خبر عن وفاة مذيعة يمنية شهيرة .. بعد صراع مع المرض في القاهرة (اسم وصورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفيت قبل قليل الإعلامية اليمنية الشابة نبراس عامر، في أحد مستشفيات القاهرة بجمهورية مصر العربية.

وقال مصدر في قناة اليمن اليوم التي تبث من القاهرة إن المذيعة في القناة نبراس عامر توفيت بعد معاناة مع مرض الفشل الكلوي.

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وأضاف المصدر أن الراحلة عامر كانت تتأهب لإجراء عملية جراحية لزراعة كلى، بعد تكفل فاعلي خير بتكاليف العملية، لكن حالتها الصحية تدهورت في الأسبوع الأخير ونقلت إلى العناية المركزة، وفارقت الحياة اليوم.

وعملت الراحلة نبراس عامر في أكثر من قناة تلفزيونية أبرزها قناة سبأ الحكومية وقناة اليمن اليوم، وقدمت مؤخرًا في قناة اليمن اليوم برنامج الصحافة اليوم وصباحكم وطن.