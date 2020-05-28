شكرا لمتابعة خبر عن القبض على عناصر إرهابية في «أبين» تدار من خارج اليمن (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أبين، اليوم ، من القبض على العصابة الارهابية والتخريبية التي كانت تنفذ كمان لقوات الجيش والأمن والمواطنين بمديرية المحفد.

وقال مصدر أمني لمراسل " أحداث نت "، أن قوات الأمن بمديرية المحفد بأبين قامت برصد تحركات العناصر الإرهابية والتخريبية المسلحة ، إلى أن تمكن من القبض على مجموعة كبيرة من اغضائها .

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة)

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

Advertisements

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأوضح المصدر أن التحقيقات الأولية مع العناصر الإرهابية كشفت عن تواصلها الدائم مع المدعو هاني بن بريك نائب رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، بالإضافة الى تواصل تلك العناصر مع عناصر إرهابية أخرى في مديرية شبام بمحافظة حضرموت .

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية بمديرية المحفد حصلت على وثائق تثبت تورط هاني بن بريك، والعناصر الإرهابية التي تم القبض عليها، في جرائم إغتيالات وأعمال تخريب وفوضى في عدة مناطق في اليمن .

وقال "كما اتضح أيضا أن هناك خلية إرهابية كبيرة تدار من خارج اليمن ولديها عدة مهام إرهابية وتخريبية".

مضيفاً بأن الخلية الإرهابية بمن فيها العناصر التي تم القبض عليها مرتبطة بشكل مباشر بهاني بن بريك والداعمين له".

في إشارة منه إلى الامارات التي يتواجد فيها الارهابي بن بريك .