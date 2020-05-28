جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن كشفت مصادر موثوقة في محافظة عدن عن ارتفاع مخيف في اعداد الوفيات بالمحافظة نتيجة انتشار الاوبئة.

واشار مصدر في مصلحة الأحوال المدنية الى ارتفاع أعداد تصاريح الدفن بالمحافظة إلى أكثر من 60 حالة وفاة كل يوم خلال أيام وليالي شهر رمضان المبارك فيما وصل المتوسط مع نهاية الشهر الفضيل إلى حدود 90 وفاة يومياً.

واكد مصدر محلي لـ” الخليج 365 ” ان المحافظة المحتلة من قبل السعودية والامارات باتت منكوبة سيما في ظل حالة الفساد المستشري في حكومة هادي وتقاعس السلطات المحلية في اتخاذ اي اجراءات احترازية وقائية لمواجهة فيروس كورونا وباقي الاوبئة المنتشرة في محافظة عدن .

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر تكشف عن ارقام مفزعه للوفيات في محافظة عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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