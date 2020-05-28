الأرصاد يتوقع اضطرابات قد تتحول الى منخفض جوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، النشرة التحذيرية المتوقعة للا24 ساعة القادمة.



وبحسب المركز، فإن الحالة ستكون امطار متوسطة الى غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، وعنصر التأثير اضطرابات شرقية قد تتحول الى منخفض جوي.

وقال يتابع المركز الوطني للارصاد الحالة الجوية السائدة في شرق خليج عدن وتطورها اللاحق، ويتضح من خلال صور الاقمار الاصطناعية ومخرجات النماذج العددية ونشرات الطقس الصادرة من محطات الرصد الجوي، والتي تبين بوضوح الحركة الدورانية للاضطرابات الشرقية التي يتوقع أن تتحول إلى منخفض جوي خلال ال48ساعة القادمة بحسب ما أشارت إليه نشرة المركز الإقليمي الهندي لمراقبة الأعاصير في شمال المحيط الهندي والبحر العربي، كل هذه المعطيات تبين تشكل سحب كثيفة تغطي الاحزاء الشرقية من خليج عدن وتمتد الى اجزاء من محافظات المهرة وحضرموت بما فيها البادية ( المناطق الداخلية ).

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كما تبين تلك المخرجات والمعطيات حالة عدم الأستقرار في الاجواء على المرتفعات الجبيلة الغربية والهضاب الداخيلة.

وتوقع هطول امطار متفاوتة الشدة شرق أرخبيل سقطرة وعلى سواحل محافظات المهرة ، حضرموت وأجزاء من محافظة شبوة وتمتد إلى الأجزاء الداخلية من تلك المحافظات.

كما يتوقع هطول امطار متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية على اجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية من لحج جنوبا الى صعدة شمالا وتمتد شرقا الى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات ( الضالع، لحج، البيضاء، أبين، شبوة وهضبة حضرموت).

وحذر المركز الوطني للارصاد الجوية، الاخوة المواطنين من التواجد في بطون الاودية ومجاري السيول أثنا وبعد هطول الأمطار، الاخوة المواطنين بضرورة الأحتماء من العوصف الرعدية وعدم إستخدام الهواتف النقالة أثناء هطول الأمطار وحدوث الرعد، الأخوة سائقي المركبات على الطرقات الجبيلة من الأنخفاض في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار ومن الانهيارات الصخرية والطينية، الاخوة مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في المياة الأقليمية وحول أرخبيل سقطرة وسواحل محافظات المهرة وحضرموت من أضطراب البحر وإرتفاع الأمواج، حيث يتوقع أرتفاع للموج يتراوح مابين 2 إلى4 أمتار حول ارخبيل سقطرى والسواحل الشرقية