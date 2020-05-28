إب.. امرأة تقتل زوجها إثر خلافات أسرية

أقدمت امرأة من سكان مدينة إب القديمة، وسط اليمن، على قتل زوجها ولاذت بالفرار، قبل أن يُعلن القبض عليها لاحقاً.



وقالت مصادر "يمن شباب نت"، إن امرأة قتلت زوجها في منزلهم الكائن بحي "المخلولة" بالمدينة القديمة، على إثر خلافات أسرية، ولاذت إلى مكان مجهول بعد أن أغلقت المنزل وأوصلت أبناءها إلى منزل شقيق زوجها الساكن في نفس الحي.



وكان شقيق المجني عليه قد عثر على شقيقه جثة هامدة مساء أمس، وأبلغ أجهزة المباحث التي أعلنت اليوم الخميس القبض على الزوجة بمساعدة الأهالي.



وأفادت مباحث أمن إب الخاضعة للحوثيين، أن الجانية اعترفت بالجريمة وقالت أنها أقدمت على الجريمة بسبب خلافات أسرية، وأوضحت أنها قامت بضرب زوجها على رأسه بـ "بلكه" حتى أفقدته الوعي وبعد ذلك قامت بربط عنقه بـ "شميز" وسحبه الى غرفة النوم وبعد التأكد من وفاته قامت بلفه ببطانيه وغادرت المنزل.



وتزايدت وتيرة الجرائم الجنائية ذات الطابع الأسري في محافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ خمس سنوات.



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