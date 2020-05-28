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آخر أسعار الصرف: الدولار يتخطى حاجز 700 ريال "تفاصيل"

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يزيد بن سلمان - شبوة - واصل الريال اليمني تراجعه أمام العملات الأجنبية، في تداولاته صباح اليوم الخميس.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني صباح الخميس الموافق 28 مايو 2020م على النحو الآتي:-

عدن

اسعار الشراء
السعودي: 185
الدولار: 703

اسعار البيع
السعودي: 185.5
دولار: 707

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حضرموت

اسعار الشراء
السعودي: 183.3
الدولار: 696

اسعار البيع
السعودي: 184
دولار: 701

صنعاء

اسعار الشراء
السعودي: 157.9
الدولار: 599

اسعار البيع
السعودي: 158.2
دولار: 601

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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