شكرا لبحثكم عن خبر آخر أسعار الصرف: الدولار يتخطى حاجز 700 ريال "تفاصيل" والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - واصل الريال اليمني تراجعه أمام العملات الأجنبية، في تداولاته صباح اليوم الخميس. أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني صباح الخميس الموافق 28 مايو 2020م على النحو الآتي:- عدن اسعار الشراء

السعودي: 185

الدولار: 703 اسعار البيع

السعودي: 185.5

دولار: 707 Advertisements حضرموت اسعار الشراء

السعودي: 183.3

الدولار: 696 اسعار البيع

السعودي: 184

دولار: 701 صنعاء اسعار الشراء

السعودي: 157.9

الدولار: 599 اسعار البيع

السعودي: 158.2

دولار: 601

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آخر أسعار الصرف: الدولار يتخطى حاجز 700 ريال "تفاصيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.