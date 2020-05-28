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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: معين عبد الملك يباغت الجميع ويقدم استقالته رسميا للرئيس هادي ..ومصادر في رئاسة الجمهورية تكشف سبب الاستقالة الذي ارعب الرئيس هادي شخصيا

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