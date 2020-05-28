شكرا لبحثكم عن خبر إعلان هام لكافة المغتربين اليمنيين في السعودية بشأن إجراءات السفر عبر «الوديعة» والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت القنصلية اليمنية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، عن اجراءات جديدة لابناء الجالية اليمنية والمغتربين اليمنيين الراغبين بالعودة إلى اليمن عبر منفذ الوديعة البري.

وأكدت القنصلية في الإعلان الذي رصده " أحداث نت " مساء اليوم، أن الإجراءات تتمثل بتسجيل أسماء الراغبين بالعودة إلى اليمن والخضوع للفحوصات اللازمة الخاصة بفيروس كورونا.

وقال القنصل اليمني خالد حزام ، أن على ابناء الجالية اليمنية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية الذين يرغبون السفر عبر منفذ الوديعة أن يخضعوا لعمل فحوصات (P.C.R) في اي محافظة اًو منطقة سعودية .

وشدد على ضرورة أن يتوجهون لمنفذ الوديعة بعد اجراء الفحص ويصطحبون معهم شهادة الفحص الطبي .