شكرا لبحثكم عن خبر كورونا يطارد اليمنيين في السعودية.. أسماء الوفيات خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر إعلامية، بوفاة يمنيين مغتربين في السعودية بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.
وقالت المصادر أن المغترب محمد حمود المجيدي، الذي ينتمي لمديرية شرعب السلام، محافظة تعز، توفى صباح اليوم، نتيجة إصابته بفيروس كورونا في السعودية.
وقالت مصادر مقربة من المجيدي أنه كان يعمل في منطقة "الرويضة" خارج العاصمة الرياض ويتمتع بصحة جيدة، قبل أن يصاب فجأة بالفيروس.
ووفقا للمصادر، فإن المجيدي أب لثلاثة أبناء، ويعتبر الضحية الثانية خلال 24 ساعة بعد وفاة (معمر صالح الشرعبي) أمس الثلاثاء، داخل سكنه في المملكة الذي ظل يعاني فيه لأكثر من 10 أيام.
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