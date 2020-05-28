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وضع 35 شخصاً بالضالع في الحجر المنزلي بعد ظهور إصابة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020

وضع 35 شخصاً بالضالع في الحجر المنزلي بعد ظهور إصابة بكورونا

متابعات_ الخليج 365

وضعت السلطات الامنية 35 شخصا في حجر منزلي، إثر تسجيل حالة اصابة بفيروس ، بمدينة قعطبة، شمالي الضالع، تم نقلها الاربعاء الى المحجر الصحي بالمحافظة.

 

ونقلت وكالة خبر، عن احدى الاسر التي وضعت في الحجر المنزلي بحي دار الضيافة، بمدينة قعطبة، ان عدد الذين تم وضعهم في الحجر المنزلي بلغوا (35) شخصا، بينهم (14) شخصاً من عائلة المصاب.

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وشكا عدد من المحجورين تردي الوضع الصحي والبيئي بالمدينة التي لا تخلوا من عدد من المستنقعات الراكدة الحاضنة للبعوض وامراض الحميات التي هي الاخرى تهدد المدينة بعد تسجيل عشرات الاصابات.

 

وكان قد اكد الدكتور مثنى سعيد الشعيبي، مدير إدارة الصحة بمديرية قعطبة، انه تم تسجيل حالة يشتبه اصابتها بفيروس كورونا المستجد، في حي دار الضيافة.

 

ولفت الى ان فريق الاستجابة قام بالنزول إلى الموقع، وشدد على المخالطين للحالة بإلتزام منازلهم لمدة 14 يوما

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