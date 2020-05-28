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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف مواقع للمليشيا في قانية بالبيضاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 28/أيار/2020، مواقع حوثية في محافظة البيضاء وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من جبهة قانية تعرضت لقصف جوي عنيف.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي
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