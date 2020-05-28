شكرا لبحثكم عن خبر وفاة مغترب يمني آخر بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

توفي، صباح اليوم، الشاب محمد حمود المجيدي، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية.

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وأفاد أحد أقرباء الضحية أنه كان يعمل في منطقة "الرويضة" خارج العاصمة الرياض ويتمتع بصحة جيدة، قبل أن يصاب فجأة بالفيروس.

ويعتبر المجيدي الضحية الثانية خلال 24 ساعة بعد وفاة (معمر صالح الشرعبي) يوم أمس داخل سكنه الذي ظل يعاني فيه لأكثر من 10 أيام.

محمد في العقد الثالث من عمره وهو من مديرية شرعب السلام قرية الأمجود، 40 كيلو شمال محافظة تعز، متزوج ولديه ثلاثة أبناء.