شكرا لبحثكم عن خبر الإعلان عن اغلاق الطريق الوحيدة الرابطة بين الجنوب والشمال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية ان الطريق الرئيسية الوحيدة التي تربط العاصمة عدن بمحافظة تعز مغلقة نتيجة إنهيار صخري جراء سيول الأمطار. وافادت المصادر أنَّ “صخور ضخمة؛ اغلقت طريق هيجة العبد في مديرية المقاطرة، الرابطة بين محافظتي لحج وتعز. مما أعاق حركة مرور المركبات من الطريق وتوقفها. ويعتبر طريق “هيجة العبد” أيضًا الطريق الوحيد الرابط بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

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