شكرا لبحثكم عن خبر "عبدالملك الحوثي" يظهر برفقة خامنئي ونصر الله وبشار الأسد (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سخر ناشطون يمنيون من قيام موقع خامنئي الرسمي بنشر عدة صور تظهر فاتحي القدس، بحسب ترويج نظام الملالي في طهران.

وبحسب ما رصده متابعون للشأن الإيراني، فقد ظهر كل وكلاء ايران في الشرق الاوسط وظهر الحوثي في الصف الثاني وهو الامر الذي وصفه الناشطون بان ايران ترى الحوثيين من الدرجة الثانية وليس ذو اهمية لديهم رغم ما فعلوه في اليمن .

وقال ناشطون ان نشر تلك الصورة يؤكد ما قام به القيادي في الحرس الثوري الايراني سعيد قاسمي من وصف الحوثيين بانهم شيعة شوارع وليسوا متحضرين ولا جميليين كشيعة لبنان.

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واكد الناشطون اليمنيون ان مايقوم به الحوثيين هو قتل وتدمير لليمن لا اسرائيل كما يدعي الايرانيون وحلفائهم

وعلق الصحفي الايراني المعارض محمد مجيد الأحوازي على تلك الصورة بالقول " صورة جديدة بمناسبة يوم القدس تروج لها وسائل إعلام إيرانية تتضمن وقوف أرودغان خلف خامنئي في الصف الأخير والقرضاوي والغنوشي بجانب خامنئي وآخرين كالحوثي وابراهيم الجعفري ونصر الله والأسد، منوها أنه لن تتحرر القدس على جثامين العراقيين والسوريين واليمنيين".

وكان موقع خامنئي الرسمي قد نشر مجموعة صور عن تحرير القدس على يد الإيرانيين، حيث تفاجأ الجميع بوجود صورة بشار الأسد والحوثي من بين الفاتحين.