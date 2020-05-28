شكرا لبحثكم عن خبر مستشفى آزال بصنعاء يوضح حقيقة وفاة مالكة "بفيروس كورونا" .. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت ادارة مستشفى آزال بصنعاء على صفحتها في الفيس بوك ان المستشفى مستمراً في عمله لتقديم خدماتة الطبية والصحية. ونفى الدكتور أحمدالوجيه في صفحة المستشفى بالفيس بوك نفياً قاطعا ماورد في تلك الاخبار بخصوص وفاتة بوباء كورونا. وأستغرب من نشر وتدوال أخبار غير صحيحة وكاذبة دون الإستناد لمصادر حقيقية ومسئولة ومطلعة أومقربة وعليمة وفق مقتضيات المهنية الصحفية والامانة الاعلامية لمن يحرر وينشر ويتدوال مثل هكذا اخبار عارية عن الصحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى آزال بصنعاء يوضح حقيقة وفاة مالكة "بفيروس كورونا" .. صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.