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مصدر طبي رسمي يؤكد تسجيل أول حالة إشتباه بكورونا في مدينة قعطبة بالضالع

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يزيد بن سلمان - شبوة - أكد مصدر  رسمي في صحة قعطبة بمحافظة الضالع عن تسجيل أول  حالة إشتباه بكورونا في مدينة قعطبة حيث تم نقلها الى الحجر الصحي بالضالع لأخذ الفحوصات وإرسالها لعدن .

واضاف المصدر أن انه سيتم أخذ مايسمى المسحة وإرسالها الى عدن للفحص كونها باتوحد إجهزه على مستوى المحافظة لفحص حالات .

وأشار المصدر أنه من خلال  الأعراض  للحالة تعتبر مشتبهه بكورونا.

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وأوضح أن الحالة خالطة 14 شخص وهذه مشكلة وان فريق إستجابة قام بالنزول لأخذ بيانات المخالطين وعمل التوعية والارشادات لهم لكن أبدى تخوفه من عدم  الإلتزام بالحجر المنزلي وعدم المخالطة لمده ١٤ يوم.

وطالب المصدر السكان بالإلتزام بإجراءات الوقاية وتوخي الحذر من المخالطة.

يذكر ان مدينة قعطبة تشهد انتشار للحميات الذي تزيد يوم بعد آخر .

كما طالب السكان كل الجهات الحكومية وغير الحكوميت للإلتفات الى قعطبه بعين الرحمة والإنسانية لتوفير  المتطلبات اللازمة للمشافي لمواجهة الكارثة قبل الإنتشار .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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