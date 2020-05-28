شكرا لبحثكم عن خبر مصدر طبي رسمي يؤكد تسجيل أول حالة إشتباه بكورونا في مدينة قعطبة بالضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد مصدر رسمي في صحة قعطبة بمحافظة الضالع عن تسجيل أول حالة إشتباه بكورونا في مدينة قعطبة حيث تم نقلها الى الحجر الصحي بالضالع لأخذ الفحوصات وإرسالها لعدن .

واضاف المصدر أن انه سيتم أخذ مايسمى المسحة وإرسالها الى عدن للفحص كونها باتوحد إجهزه على مستوى المحافظة لفحص حالات كورونا.

وأشار المصدر أنه من خلال الأعراض للحالة تعتبر مشتبهه بكورونا.

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وأوضح أن الحالة خالطة 14 شخص وهذه مشكلة وان فريق إستجابة قام بالنزول لأخذ بيانات المخالطين وعمل التوعية والارشادات لهم لكن أبدى تخوفه من عدم الإلتزام بالحجر المنزلي وعدم المخالطة لمده ١٤ يوم.

وطالب المصدر السكان بالإلتزام بإجراءات الوقاية وتوخي الحذر من المخالطة.

يذكر ان مدينة قعطبة تشهد انتشار للحميات الذي تزيد يوم بعد آخر .

كما طالب السكان كل الجهات الحكومية وغير الحكوميت للإلتفات الى قعطبه بعين الرحمة والإنسانية لتوفير المتطلبات اللازمة للمشافي لمواجهة الكارثة قبل الإنتشار .