شكرا لبحثكم عن خبر شاهد صورة للبائع اليمني المتجول الذي أنهكته الحرب و نام على عربيته وهو يبحث عن لقمة العيش في شوارع صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر ناشطون في مواقع التواصل الإجتماعي صورة مثيرة للحزن و انسانية بامتياز لبائع يمني متجول في شوارع صنعاء وهو يبحث عن لقمة العيش لأسرته.

وقال ناشطون في منشوراتهم رصدها( يمن فويس) تجده قبل طلوع الشمس وهو يستعد لكسب رزقه يحمل على كاهله التزمات كثيرة منها ايجار منزله او المكان الذي يعيش فيه ومصاريف اسرته اذا كانت مقيمة معه او بعيدة عنه في منطقة نائية .

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واضافوا لم يتوقف الأمر عند ذلك بل يتحمل ايضاً الضرائب التي تفرضها عليه جماعة الحوثي وتطارده من مكان لاخر لتحصيلها منه بالقوة دون مراعاة للوضع الاقتصادي المتدهور ولمحدودية الدخل الذي يجنيه من عمل كهذا.

وذكروا ان مثل هذا المواطن الذي ارهقته الحرب وسلبت منه كل شيء يصعب ان تطلب منه البقاء في منزله.