شكرا لمتابعة خبر عن اخيرآ : بعد اتكتم الطويل الحكومة تدق ناقوس الخطر .. وتعلن العاصمة صنعاء مدينة منكوبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الصحة اليمنية أن صنعاء مدينة منكوبة بعد أن تفشى فيها فيروس كورونا محذرة من تكتم جماعة الحوثي المسيطرة عليها منذ 2014.

وقال وكيل وزارة الصحة في الحكومة الشرعية عبدالرقيب الحيدري في بيان نشره على صفحته في فيسبوك “لقد باتت صنعاء مدينة منكوبة بعد أن تفشى كورونا ونحن اليوم ندق ناقوس الخطر”.

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وأضاف الحيدري: “كل الأنباء والتقارير الواردة من العاصمة صنعاء المختطفة، تؤكد تصاعد أعداد المصابين بفيروس كورنا بشكل مخيف، وتبعاً لذلك تتصاعد أعداد الوفيات جراء هذا الوباء المنتشر بصور مرعبة”.

وحذر البيان من تعامل جماعة الحوثي تتعامل مع الوباء، قائلا إنها تتعامل مع الوباء بأسلوب أمني غير اخلاقي وتمارس أبشع أنواع القمع ضد من يشتبه إصابتهم بالفيروس بصورة اجرامية، وتنتهك كل الإجراءات الصحية والوقائية التي يتعامل بها العالم أجمع.

وحتى يوم 26 مايو الجاري، أعلنت حكومة الحوثي غير المعترف بها دوليا، عن أربع حالات بمصابة بفيروس كورونا بينها حالة وفاة لمهاجر صومالي، وحالتي شفاء، فيما أعلنت الحكومة اليمنية عن 233 حالة إصابة بكورونا بينها (44) وفاة و(10) حالات تعافي.